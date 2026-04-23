Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в регионе России

14:07, 23 апреля 2026

Богомаз: Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по автобусу в Курковичах
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Брянской области пять человек пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в селе Курковичи Стародубского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

FPV-дроны атаковали населенный пункт 23 апреля. По словам Богомаза, удар по автобусу был целенаправленным. «Ранены водитель и четыре пассажира. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава Брянской области.

Ранее беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атаковали Самарскую область. В результате налета в Новокуйбышевске оказалось повреждено промышленное предприятие. Жертвой удара стал один человек. Кроме того, обломки одного из украинских дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре.

По данным Минобороны России, с вечера 22 апреля и в течение ночи 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 154 дрона. Беспилотники сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и в Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

