«Радиостанция Судного дня» передала восьмое за день сообщение с загадочным словом «возостем», об этом сообщает отслеживающий эфиры Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радио вышло в эфир в 17:10, в канале публикация появилась позднее. В 17:03 в эфире прозвучало слово «апробация». В 16:02 радиостанция передала слово «лаврохруп».

В 15:15 прозвучало сразу три слова: «россопик», «божеский» и «майнокурс». В 14:46 — «феуншоглев», в 15:03 — «ребристый».

До этого в эфире появились слова «чеченка» и «лазер», а перед этим — «алиментный». Всего за 23 апреля было передано восемь сообщений и 11 слов.

