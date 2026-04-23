Раскрыт скрывающийся под ником Donald Trump

07:39, 23 апреля 2026

Суд оштрафовал махачкалинца с ником Donald Trump за оскорбления россиян
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Правоохранительные органы раскрыли комментатора под ником Donald Trump, оставлявшего в Telegram оскорбления в адрес россиян и армян. Об этом сообщает РИА Новости.

За маской президента США скрывался дагестанец Тофик Исмаилов, которого привлекли к административной ответственности. В отношении него составлены два протокола по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Суд Махачкалы признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа — 10 тысяч рублей за комментарии про россиян и столько же за унижение достоинства армян. На заседании Исмаилов полностью признал вину и подтвердил, что владеет аккаунтом «Дональд Трамп».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре оштрафовали бывшего учителя алгебры, который допустил оскорбительные высказывания в отношении русских на уроке.

