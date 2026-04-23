Раскрыта истинная цель перемирия США с Ираном

Бо: США используют режим прекращения огня с Ираном для перевооружения

Соединенные Штаты используют режим прекращения огня с Ираном для перевооружения, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

По его словам, Тегеран понимает, что Вашингтон не хочет настоящего решения проблемы, а лишь пытается выиграть время.

Бо добавил, что Иран готов к продолжению конфликта, чтобы добиться настоящего решения.

Ранее сообщалось, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. До этого Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.