14:31, 23 апреля 2026

Раскрыты подробности об устроившем стрельбу на улице российского города мужчине

СК: Мотивом убийства любовника экс-жены в поселке под Волгоградом стала ревность
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мотивом устроившего стрельбу на улице в рабочем поселке Светлый Яр в Волгоградской области мужчины стала ревность. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным канала, правоохранители сообщили, что фигурант ворвался к любовнику бывшей жены домой и выстрелил ему в живот из охотничьего ружья. После этого он скрылся. Пострадавшего без признаков жизни обнаружили в 9 утра в подъезде дома. Кроме него ранения получила и бывшая жена.

Ранее стало известно о задержании стрелка.

