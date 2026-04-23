Раскрыты подробности об устроившем стрельбу на улице российского города мужчине

СК: Мотивом убийства любовника экс-жены в поселке под Волгоградом стала ревность

Мотивом устроившего стрельбу на улице в рабочем поселке Светлый Яр в Волгоградской области мужчины стала ревность. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным канала, правоохранители сообщили, что фигурант ворвался к любовнику бывшей жены домой и выстрелил ему в живот из охотничьего ружья. После этого он скрылся. Пострадавшего без признаков жизни обнаружили в 9 утра в подъезде дома. Кроме него ранения получила и бывшая жена.

Ранее стало известно о задержании стрелка.

