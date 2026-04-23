05:30, 23 апреля 2026

Россиянам назвали самые бюджетные зарубежные направления для отпуска летом

OneTwoTrip: Этим летом дешевле всего россиянам обойдется отдых в Минске
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дешевле всего российским туристам этим летом обойдется перелет в Минск — 10,7 тысячи рублей на человека в одну сторону, указала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. В беседе с «Лентой.ру» она представила данные поисковых авиазапросов на лето 2026 года среди топ-50 зарубежных городов.

На втором месте, по ее словам, оказался Ереван (15,5 тысячи рублей), на третьем — Ташкент (16,4 тысячи рублей).

«В пятерку также вошли Бухара (16,9 тысячи рублей) и Ургенч (16,9 тысячи рублей). Средняя стоимость суточного проживания в трехзвездочных отелях Минска летом составляет около 7 тысяч рублей за номер на двоих. В Ереване можно остановиться за 5 тысяч рублей, в Ташкенте — за 4,5 тысячи рублей, в Бухаре и Ургенче — за 4 тысячи рублей», — уточнила специалист.

Шелехова отметила, что в десятку самых выгодных направлений также вошли Самарканд (перелет 17,3 тысячи рублей, проживание 6,5 тысячи рублей), Фергана (18,6 тысячи рублей и 5 тысяч рублей), Наманган (18,9 тысячи рублей и 7 тысячи рублей) и Сухум (19 тысяч рублей и 7 тысяч рублей).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что россияне устали от отдыха по системе «все включено» и стали чаще выбирать активные поездки. По его словам, сейчас людей больше интересует именно познание, общение, другие культуры и другие города.

