Россиянам назвали самые выгодные виды вкладов

«Ведомости»: Короткие и длинные вклады с привязкой к ключевой — самые выгодные

Самыми выгодными видами вкладов в России в настоящее время являются короткие и длинные с привязкой к ключевой ставке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами финансового маркетплейса «Финуслуги».

Аналитики рассмотрели условия по основным видам вкладов в 20 крупнейших по объемам капитализации российских банках. По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что вышеуказанные типы депозитов сейчас дают максимальную доходность.

Речь идет, в частности, о трехмесячных вкладах. В настоящее время средняя ставка по такого рода банковским продуктам на внутреннем рынке составляет 13,68 процента годовых. В отдельно взятых финансовых организациях также предлагают выгодные условия по вкладам на полтора года. Так, доходность по ним в Газпромбанке с привязкой к динамике ключевой ставки сейчас находится на уровне 17 процентов, резюмировали эксперты.

В целом в последнее время банковские вклады в России стали менее выгодными. Это обусловлено в том числе затяжным смягчением денежно-кредитной политики Центробанка. Продолжительное снижение ключевой тянет за собой рыночные ставки по вкладам, поясняют аналитики. В разгар апреля средняя максимальная ставка по такого рода продуктам в топ-10 российских банках упала до 13,39 процента.

Несмотря на это, эксперты утверждают, что условия по банковским вкладам в России еще долго будут оставаться привлекательными для граждан. Ситуация может измениться после того, как ключевая ставка опустится до однозначных значений. Это, согласно ожиданиями ЦБ, произойдет не раньше следующего года.