07:52, 23 апреля 2026

Россиянин описал кубинских женщин словами «затычки во все дырки»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Российский тревел-блогер побывал на Кубе и описал местных женщин словами «затычки во все дырки», поскольку они вынуждены подрабатывать в разных местах. Об этом он написал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин объяснил, что из-за санкций США жители Кубы вынуждены выживать и работать за еду. Особое внимание он обратил на положение девушек в стране. Во время своего пребывания в отеле тревел-блогер познакомился с 19-летней горничной. «Я как затычка во все дырки. До обеда я убираюсь в номерах отеля, после обеда часто провожу экскурсии в частном порядке для богатых канадцев. По ночам работаю в массажном салоне», — призналась та ему. Он добавил, что многие кубинские девушки начинают работать с раннего возраста, чтобы прокормить себя и семью.

По его словам, в стране дефицит лекарств и товаров — полки в магазинах часто пустуют, новые машины почти не завозят, а таксисты готовы везти за еду и сигареты. Тревел-блогер отметил, что во многом иностранцы — не просто гости для местных, а способ выживания. «При этом кубинцы удивительно гостеприимны. Они готовы поделиться последним, пригласить в дом, угостить кофе. Их улыбка — не наигранная, а искренняя, несмотря на все трудности», — заключил он.

Ранее россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным». Так же в стране продают и молоко.

