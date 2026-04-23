Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, 50-летний житель Севастополя в интернете занимался публичными призывами к совершению террористической деятельности. Было установлено, что он через два аккаунта в мессенджере Telegram размещал комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении инфраструктурных объектов Крыма, а также к расправе над русскими и политическими деятелями.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Он признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Южный окружной военный суд приговорил его 5,5 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что публикация текста в соцсетях в 2022 году стоила россиянину свободы.