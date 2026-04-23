20:18, 23 апреля 2026Спорт

Российский боксер-чемпион отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Бывший российский боксер Федор Чудинов отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен ответил, что эта новость его удивила. «Я не думал, что настолько известен, что меня внесут в европейские санкционные списки. Значит, много делаю полезного для России», — заявил Чудинов.

О попадании Чудинова в санкционный список ЕС стало известно ранее 23 апреля. Ограничительные меры в отношении экс-спортсмена введены из-за его связей с байкерским клубом «Ночные волки», а также из-за участия в патриотических мероприятиях.

Россиянин провел 30 боев в профессиональной карьере. Он одержал 26 побед, потерпел три поражения, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Чудинов владел поясом чемпиона мира WBA (Super) во втором среднем весе.

