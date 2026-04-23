Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:03, 23 апреля 2026

Евросоюз ввел санкции против российского боксера-чемпиона Федора Чудинова
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Среди россиян, которые фигурируют в списке, присутствует бывший боксер Федор Чудинов. Ограничительные меры в отношении экс-спортсмена введены из-за его связей с байкерским клубом «Ночные волки», а также из-за участия в патриотических мероприятиях.

Ранее Чудинов рассказал о причине завершения карьеры. «Бои постоянно переносили, а нужно держать вес. Я по полгода недоедал, зубы начали рассыпаться. Половину зубов потерял», — заявил он.

Россиянин провел 30 боев в профессиональной карьере. Он одержал 26 побед, потерпел три поражения, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Чудинов владел поясом чемпиона мира WBA (Super) во втором среднем весе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok