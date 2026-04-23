Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:20, 23 апреля 2026Наука и техника

Российский «Филин-И» выявит БПЛА на нестандартных частотах

Иван Потапов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский дрон «Филин-И» выявляет работающие на нестандартных частотах беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказал официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ).

Собеседник назвал «Филин-И» одним из лучших по универсальности атак. «Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения», — сказал представитель.

По его словам, устройство отличает непрерывный диапазон работы, что позволяет ему чувствовать смещение частоты, на которой работает БПЛА противника. «Тогда как недорогие аналоги, которые не ведут радиоразведку, при смещении частоты перестают ее принимать и становятся неэффективными», — уточнил представитель.

Собеседник добавил, что издаваемый устройством сигнал — уханье филина — является дополнительным маскирующим фактором.

В декабре РИА Новости со ссылкой на директора производства сообщили, что российский детектор «Тень» отслеживает все используемые БПЛА Вооруженных сил Украины частоты.

В октябре директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал ТАСС, что на фронт отправили тысячи российских обнаружителей БПЛА «Марс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok