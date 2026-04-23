Российский «Филин-И» выявит БПЛА на нестандартных частотах

СТЦ: «Филин-И» выявляет работающие на нестандартных частотах БПЛА

Российский дрон «Филин-И» выявляет работающие на нестандартных частотах беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), рассказал официальный представитель компании «Специальный технологический центр» (СТЦ).

Собеседник назвал «Филин-И» одним из лучших по универсальности атак. «Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения», — сказал представитель.

По его словам, устройство отличает непрерывный диапазон работы, что позволяет ему чувствовать смещение частоты, на которой работает БПЛА противника. «Тогда как недорогие аналоги, которые не ведут радиоразведку, при смещении частоты перестают ее принимать и становятся неэффективными», — уточнил представитель.

Собеседник добавил, что издаваемый устройством сигнал — уханье филина — является дополнительным маскирующим фактором.

В декабре РИА Новости со ссылкой на директора производства сообщили, что российский детектор «Тень» отслеживает все используемые БПЛА Вооруженных сил Украины частоты.

В октябре директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал ТАСС, что на фронт отправили тысячи российских обнаружителей БПЛА «Марс».