Бойцы ВСУ безуспешно пытались бежать из села Гришино через «бутылочное горлышко»

Командир штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Владимир Голубец в беседе с ТАСС рассказал о попытках бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать из поселка Гришино в Донецкой народной республике, когда он был практически блокирован и для выхода оставалось лишь «бутылочное горлышко».

Командир отметил, что украинским войскам не дали выйти и они понимали, что не смогут этого сделать, но не оставляли попыток.

«Наша артиллерия их отрезала, потому что и с запада, и с востока мы зашли и, получается, маленький выход оставался — горлышко бутылочки», — добавил Голубец.

Выход был под полным контролем российских военных с воздуха. Как подчеркнул командир, в случае движения по ВСУ сразу же наносились удары.

Ранее стало известно, что российские военные обманули украинские подразделения, заходя в Гришино на трофейной бронетехнике.