Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:19, 23 апреля 2026

Российский военный рассказал о попытках ВСУ бежать через «бутылочное горлышко»

Бойцы ВСУ безуспешно пытались бежать из села Гришино через «бутылочное горлышко»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командир штурмовой роты 35-й бригады группировки войск «Центр» Владимир Голубец в беседе с ТАСС рассказал о попытках бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать из поселка Гришино в Донецкой народной республике, когда он был практически блокирован и для выхода оставалось лишь «бутылочное горлышко».

Командир отметил, что украинским войскам не дали выйти и они понимали, что не смогут этого сделать, но не оставляли попыток.

«Наша артиллерия их отрезала, потому что и с запада, и с востока мы зашли и, получается, маленький выход оставался — горлышко бутылочки», — добавил Голубец.

Выход был под полным контролем российских военных с воздуха. Как подчеркнул командир, в случае движения по ВСУ сразу же наносились удары.

Ранее стало известно, что российские военные обманули украинские подразделения, заходя в Гришино на трофейной бронетехнике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok