12:01, 23 апреля 2026Силовые структуры

Обвиняемая в хищении российская экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

В Красноярске суд арестовал экс-чиновницу после побега из-под домашнего ареста
Варвара Митина (редактор)

Фото: Brostock / Shutterstock / Fotodom  

В Красноярске суд изменил меру пресечения одной из обвиняемых по делу о хищении муниципальной земли. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бывшую чиновницу, которая работала в подразделениях городской администрации, курировавших земельные вопросы, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Это произошло из-за того, что в апреле обвиняемая перерезала ремень электронного браслета, предназначенного для контроля за ее передвижением, после чего сбежала и пыталась оказать психологическое давление на соучастницу и ее дочь, чтобы склонить их к изменению показаний.

По версии следствия, две бывшие сотрудницы администрации похитили муниципальный земельный участок площадью 660 квадратных метров в СНТ «Ручеек» с использованием подложного документа при оформлении права частной собственности.

Ранее суд взыскал 260 тысяч рублей с двух опасных преступников, которые в прошлом году сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

