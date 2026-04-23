Россия
10:25, 23 апреля 2026Россия

Сбежавшая из Чечни девушка заявила о попытке похищения в российском городе

Mash: Сбежавшая из Чечни девушка заявила о попытке похищения в Новосибирске
Майя Назарова

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Айшат, сбежавшая из Чечни девушка, заявила о попытке похищения в Новосибирске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

21-летняя девушка пояснила, что автомобиль, в котором она находилась вместе с друзьями, остановили неизвестные. Из салона вышли несколько крепких мужчин с бородами. Они объявили, что Айшат подозревается в краже, а ее приятели — в продаже людей в рабство.

Девушка позвонила в полицию. В разговоре с неизвестными она отметила, что никуда не поедет без оперативников. После этого компания села в машину и уехала.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что сбежавшая из Чечни не в розыске. Девушка написала заявление.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой.

О смерти чеченской девушки в Армении стало известно 20 октября 2025 года. Ее труп был обнаружен на съемной квартире на улице Демирчяна. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Позднее следователи в Армении установили, что в расправе над девушкой подозреваются две россиянки — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсарова. Отмечается, что они действовали по указанию неустановленного лица.

