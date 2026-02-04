В Армении назвали подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой. Что о них известно?

СК Армении раскрыл имена подозреваемых в убийстве чеченки Баймурадовой

Следственный комитет (СК) Армении раскрыл личности подозреваемых по делу об убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой.

Следствие установило, что в расправе над девушкой подозреваются две россиянки — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсарова. Отмечается, что они действовали по указанию неустановленного лица.

О пропаже девушки заявили 15 октября 2025 года, а уже 20 октября ее тело обнаружили на съемной квартире в Армении. По версии следствия, причиной смерти чеченки, предварительно, стало механическое удушение. Незадолго до исчезновения Айшат Баймурадова уехала за границу — основной причиной такого поступка называют желание чеченки сбежать от домашнего насилия. Последний раз ее видели живой, когда она планировала встретиться с подругой, с которой познакомилась в соцсети незадолго до случившегося.

Полицейские стоят в оцеплении возле здания Следственного комитета в Ереване Фото: Стрингер / РИА Новости

В Чечне в смерти Баймурадовой обвинили правозащитников

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что в смерти сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой могут быть виновны правозащитники.

Солтаев предположил, что «кризисные центры со статусом иноагента» могли выкрасть девушку и спрятать ее от родных. Он подчеркнул, что таким же образом в западные страны обманом вывозят и других девушек с Северного Кавказа.

Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой. Дорогие друзья, везде, где они пишут данную информацию, они пишут по неподтвержденным данным, по неподтвержденной информации Мансур Солтаев уполномоченный по правам человека в Чечне

Омбудсмен сообщил, что в переписках с подругами Баймурадова жаловалась на правозащитников. Он уточнил, что в распоряжении ведомства оказались обращения и жалобы погибшей, в которых говорится, что отдельные правозащитники и кризисные центры обманом увезли ее за границу и завладели ее деньгами.

Семья сбежавшей чеченки отвергла причастность к ее смерти

Семья бежавшей из дома Айшат Баймурадовой никак не причастна к ее смерти. Об этом заявили родственники погибшей.

До этого правозащитники предположили, что родные девушки могут быть замешаны в произошедшем, так как чеченка бежала за границу из-за домашнего насилия.

Родственник погибшей подчеркнул, что семья девушки не имеет никакого отношения к ее смерти. «Конечно, семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о ее пропаже», — отреагировал на новости о найденном теле девушки дядя Баймурадовой.