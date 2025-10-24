Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 24 октября 2025Россия

Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

Омбудсмен Солтаев: Правозащитники обманом вывезли Баймурадову за границу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: RUSPETSNAZ / YouTube

Отдельные правозащитники и кризисные центры виноваты в смерти сбежавшей из семьи чеченки Айшат Баймурадовой, так как они обманом вывезли ее за границу. Об этом, объясняя свои слова, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в Telegram-канале.

«В нашем распоряжении ее переписка, обращения и жалобы, в которых говорится, что отдельные правозащитники и кризисные центры обманом вывезли ее, завладели ее средствами и до сих пор деньги не вернули. Вместо помощи Айшат столкнулась с угрозами и шантажом», — написал Солтаев.

Он добавил, что Айшат в результате осталась без поддержки и средств к существованию, поэтому к работе подобных кризисных центров возникают вопросы. Чеченский омбудсмен подготовил обращение в Следственный комитет Армении, чтобы там провели проверку деятельности этих организаций.

Солтаев ранее заявлял, что «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа, вывозя их в западные страны. Он также обвинял эти центры в смерти Баймурадовой.

О смерти чеченки в Армении стало известно 20 октября. Ее без признаков жизни нашли на съемной квартире. Правозащитники утверждали, что девушка могла сбежать из Чечни из-за насилия в семье. Последний раз ее видели живой, когда она в Армении собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась в соцсети. Семья девушки отвергла причастность к ее смерти.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Россиянам помогут заработать

    Боня получила необходимый для ее свидания с мужчиной роскошный подарок

    Россиянам предсказали стоимость автокредитов на новые машины

    У российской пенсионерки забрали золотые слитки и монеты на более чем 70 миллионов

    Угрозу прямого военного столкновения США и Китая оценили

    Россиянам разъяснили новый законопроект об отмене налоговых льгот при продаже жилья

    Зеленский раскрыл цель встречи коалиции желающих

    В ДНР осквернили мемориал в память об участниках спецоперации

    Уложивший пешехода на лопатки футбольный судья из России попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости