Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

Омбудсмен Солтаев: Правозащитники обманом вывезли Баймурадову за границу

Отдельные правозащитники и кризисные центры виноваты в смерти сбежавшей из семьи чеченки Айшат Баймурадовой, так как они обманом вывезли ее за границу. Об этом, объясняя свои слова, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в Telegram-канале.

«В нашем распоряжении ее переписка, обращения и жалобы, в которых говорится, что отдельные правозащитники и кризисные центры обманом вывезли ее, завладели ее средствами и до сих пор деньги не вернули. Вместо помощи Айшат столкнулась с угрозами и шантажом», — написал Солтаев.

Он добавил, что Айшат в результате осталась без поддержки и средств к существованию, поэтому к работе подобных кризисных центров возникают вопросы. Чеченский омбудсмен подготовил обращение в Следственный комитет Армении, чтобы там провели проверку деятельности этих организаций.

Солтаев ранее заявлял, что «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа, вывозя их в западные страны. Он также обвинял эти центры в смерти Баймурадовой.

О смерти чеченки в Армении стало известно 20 октября. Ее без признаков жизни нашли на съемной квартире. Правозащитники утверждали, что девушка могла сбежать из Чечни из-за насилия в семье. Последний раз ее видели живой, когда она в Армении собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась в соцсети. Семья девушки отвергла причастность к ее смерти.