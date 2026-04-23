Седокова объяснила видео с Джиганом на фоне слухов о романе

Певица Анна Седокова назвала шуткой видео с рэпером Джиганом

Певица Анна Седокова прокомментировала видео с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), подогревшее слухи об их романе. Соответствующую публикацию она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Иногда шутка — это всего лишь шутка. Что же вы у меня такие серьезные?» — обратилась к подписчикам Седокова.

До этого Анна Седокова призналась, что разведенный Джиган звонит ей по ночам, и опубликовала видео, на котором подпевает композиции о любви и кладет голову на плечо рэпера. Артистка сопроводила ролик фразой «счастье любит тишину».

Джиган, в свою очередь, подчеркнул, что не готов к новому роману после развода с блогершей Оксаной Самойловой. Пара состояла в отношениях с 2010 года, у бывших супругов есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.