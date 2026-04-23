«Слишком крупную» пассажирку заставили доплатить за место в самолете в США

Жительнице Атланты пришлось доплатить за дополнительное место на рейсе Southwest

Пассажирке пришлось доплатить за дополнительное место на рейсе авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделился портал Fox 5 Atlanta.

По данным издания, жительница Атланты Тэмми Паркер летела из родного города в Лос-Анджелес, чтобы оттуда отправиться в круиз в честь своего 56-летия. Однако в аэропорту Хартсфилд-Джексон она столкнулась с проблемами: сотрудник воздушной гавани заявил, что женщина «слишком крупная» для одного места в самолете. Паркер утверждает, что он сделал такой вывод, просто взглянув на нее и даже не дав ей попробовать сесть. В итоге пассажирку заставили доплатить 443 доллара (около 33,2 тысячи рублей) за дополнительные билеты туда и обратно.

Позже женщина предоставила журналистам видеодоказательства того, что она поместилась в кресло с опущенным подлокотником и пристегнутым ремнем безопасности. Американка назвала принудительную покупку еще одного места «пощечиной» и обвинила авиакомпанию в дискриминации людей с избыточным весом. Кроме того, она планирует запросить возврат средств.

Ранее пятерых пассажиров другой иностранной авиакомпании, EasyJet, вынудили покинуть самолет из-за их веса. Путешественникам обещали компенсировать авиабилеты и отправить на курорт другим рейсом.