09:44, 23 апреля 2026Путешествия

«Слишком крупную» пассажирку заставили доплатить за место в самолете в США

Жительнице Атланты пришлось доплатить за дополнительное место на рейсе Southwest
Алина Черненко

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Пассажирке пришлось доплатить за дополнительное место на рейсе авиакомпании Southwest Airlines в США. Подробностями истории поделился портал Fox 5 Atlanta.

По данным издания, жительница Атланты Тэмми Паркер летела из родного города в Лос-Анджелес, чтобы оттуда отправиться в круиз в честь своего 56-летия. Однако в аэропорту Хартсфилд-Джексон она столкнулась с проблемами: сотрудник воздушной гавани заявил, что женщина «слишком крупная» для одного места в самолете. Паркер утверждает, что он сделал такой вывод, просто взглянув на нее и даже не дав ей попробовать сесть. В итоге пассажирку заставили доплатить 443 доллара (около 33,2 тысячи рублей) за дополнительные билеты туда и обратно.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
«Сидите дома, пока не похудеете». Туристы ненавидят попутчиков с лишним весом. Через что им приходится пройти, чтобы увидеть мир?
20 мая 2025

Позже женщина предоставила журналистам видеодоказательства того, что она поместилась в кресло с опущенным подлокотником и пристегнутым ремнем безопасности. Американка назвала принудительную покупку еще одного места «пощечиной» и обвинила авиакомпанию в дискриминации людей с избыточным весом. Кроме того, она планирует запросить возврат средств.

Ранее пятерых пассажиров другой иностранной авиакомпании, EasyJet, вынудили покинуть самолет из-за их веса. Путешественникам обещали компенсировать авиабилеты и отправить на курорт другим рейсом.

    Последние новости

    Число рекомендованных к увольнению сотрудников в России взлетело

    Обыски из-за наводнения в Дагестане попали на видео

    Махачев рассказал о дате своего возвращения в октагон

    Росстат объявил о резком росте промышленности

    Жена Юры Борисова показала фото интимного момента с мужем

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Россиянин до отправки на СВО пустил в квартиру девушку и остался без вещей и машин

    Гол россиянина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

    В Дании столкнулись поезда

    Исполнение приказа руководителя обернулось для россиянина приговором

    Все новости
