13:23, 23 апреля 2026Экономика

Американский министр рассказал о способе снизить цены на 600 процентов

Главу Минздрава США Кеннеди-младшего подловили на неумении считать проценты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Во время выступления перед финансовым комитетом Сената США министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший попытался оправдать слова президента Дональда Трампа и попался на неумении считать проценты. Об этом пишет The New York Times.

Сенатор Элизабет Уоррен, представляющая Демократическую партию, перед тем, как задать вопрос, высмеяла заявления главы государства о снижении стоимости медицинской помощи с помощью сайта TrumpRx на 600 процентов.

«Я так понимаю, это значит, что фармацевтические компании должны доплачивать людям, чтобы они принимали их лекарства», — пошутила она. Затем Уоррен предложила перейти к «реальной математике» и спросила, знает ли Кеннеди-младший, сколько стоит в сети супермаркетов Costco «Пантопразол» — дженерик препарата «Протоникс», помогающего от изжоги и продающегося на сайте Трампа по цене 200 долларов за курс.

Материалы по теме:
Самый безумный политик в США поддержал Трампа. Он собирал падаль, ел собак, дрессировал воронов, а в его мозге жил червь
Самый безумный политик в США поддержал Трампа. Он собирал падаль, ел собак, дрессировал воронов, а в его мозге жил червь
5 ноября 2024
Война со всем миром. Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
Война со всем миром.Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
12 февраля 2026

Однако глава Минздрава вместо того, чтобы ответить на вопрос, стал объяснять, каким образом было получено снижение цен на 600 процентов. По его словам, есть два способа высчитывать проценты и их результаты различаются. «Если у вас есть лекарство за 600 долларов, и вы снижаете его цену до 10, то это снижение на 600 процентов», — объяснил министр.

На самом деле, такое снижение означает, что стоимость лекарства упала в 60 раз или на 98,3 процента. По всей видимости, Кеннеди-младший умножил кратное снижение на десять и получил искомый процент, хотя этот способ не имеет отношения к общепринятой математике.

Позднее он признал, что не знает, сколько стоит «Пантопразол», и получил ответ, что речь идет о 16 долларах. Так что сайт Трампа, призванный помочь американцам экономить, продает препарат в 12,5 раза дороже.

TrumpRx представляет собой партнерство частных компаний, где можно сравнивать цены и заказывать доставку лекарств. Вопреки заявлениям главы государства, его функционал никак не связан с регулированием цен.

Ранее Кеннеди-младший признавался, что часть его мозга съел червь. Во время бракоразводного процесса в 2012 году он жаловался на имеющиеся у него явные когнитивные проблемы, которые выражались в потере кратковременной и долговременной памяти.

