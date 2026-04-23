Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:41, 23 апреля 2026

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московские «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За четыре тура до конца турнира красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков, но уступают «быкам» по дополнительным показателям. ЦСКА отстает от краснодарцев на 13 очков.

На данный момент шансы на титул сохраняют четыре клуба. Это «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и «Балтика».

Ранее 23 апреля «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости победили со счетом 2:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok