20:06, 23 апреля 2026

Спасатели три часа извлекали 300-килограммового туриста из ванной во Вьетнаме

Спасатели из Дананга извлекли 300-килограммового туриста из США из ванной
Алина Черненко

Фото: Da Nang City Police

Спасатели на вьетнамском курорте Дананг извлекли 300-килограммового американского туриста из ванной комнаты. Подробностями истории поделился портал Báo VietNamNet.

Уточняется, что сообщение о происшествии в жилом доме в районе Нгу Хань Сон поступило в информационный центр города в среду, 22 апреля. Гражданин США с инициалами С.А.Г. застрял в замкнутом пространстве после падения. На место оперативно выехали спасатели со специализированным оборудованием.

Материалы по теме:
«Больная практика, прославляющая обжорство» Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
«Больная практика, прославляющая обжорство»Зачем блогеры со всего мира рискуют здоровьем, объедаясь перед камерой?
26 января 2025
«Дешевая пища, доступность продуктов и реклама» Почему россияне продолжают толстеть и чем это опасно?
«Дешевая пища, доступность продуктов и реклама»Почему россияне продолжают толстеть и чем это опасно?
11 мая 2025

Как пишет издание, специалисты во время работы столкнулись с большими трудностями — операция по спасению американца из маленькой ванной комнаты заняла три часа. Затем пострадавшего передали медицинскому персоналу.

Ранее спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры в Москве. Им пришлось самим сделать носилки из подручных средств.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
