Спасатели три часа извлекали 300-килограммового туриста из ванной во Вьетнаме

Спасатели на вьетнамском курорте Дананг извлекли 300-килограммового американского туриста из ванной комнаты. Подробностями истории поделился портал Báo VietNamNet.

Уточняется, что сообщение о происшествии в жилом доме в районе Нгу Хань Сон поступило в информационный центр города в среду, 22 апреля. Гражданин США с инициалами С.А.Г. застрял в замкнутом пространстве после падения. На место оперативно выехали спасатели со специализированным оборудованием.

Как пишет издание, специалисты во время работы столкнулись с большими трудностями — операция по спасению американца из маленькой ванной комнаты заняла три часа. Затем пострадавшего передали медицинскому персоналу.

Ранее спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры в Москве. Им пришлось самим сделать носилки из подручных средств.