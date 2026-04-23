США впервые за 38 лет применили иной тип оружия против Ирана

The War Zone: США впервые за 38 лет применили против Ирана палубную пушку

Соединенные Штаты применили против Ирана палубную артиллерийскую установку впервые с 1988 года. Об этом сообщает портал The War Zone.

Как отмечается в публикации, предыдущий случай использования такого орудия был зафиксирован во время операции «Богомол» в Персидском заливе 38 лет назад.

Ранее сообщалось, что Иран находится на грани финансового коллапса из-за перекрытия Ормузского пролива. Громкое заявление опубликовал президент США Дональд Трамп. По его словам, Исламская Республика теряет 500 миллионов долларов в день.

Также, как ранее писали СМИ, Трамп считает, что Вашингтон достиг военных целей в конфликте с Ираном и ему нужно выйти из этой войны.