Стало известно о желании Трампа выйти из войны с Ираном

Axios: Трамп считает, что США достигли целей и хочет выйти из войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг военных целей в конфликте с Ираном и хочет выйти из этой войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и советников американского лидера.

«По всей видимости, Трамп больше не хочет применять военную силу и принял решение прекратить войну», — рассказал близкий к главе Белого дома собеседник издания.

При этом, если пакистанским посредникам не удастся добиться участия Ирана в рамках условий, установленных Трампом, военный вариант снова станет актуальным.

Ранее Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о дальнейшей приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам президента России, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.