14:57, 23 апреля 2026Спорт

Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России 29 мая сыграет в Каире товарищеский матч с Египтом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Стал известен следующий соперник сборной России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Россияне сыграют 29 мая со сборной Египта. Матч пройдет в Каире.

«В настоящий момент необходимо завершить оформление всех нужных бумаг и получить одобрение от Международной федерации футбола (ФИФА). После этого наши федерации официально сообщат, на каком стадионе состоится матч», — заявил генеральный секретарь Египетской федерации футбола Мустафа Аззам.

В предыдущем товарищеском матче сборная России 31 марта принимала в Санкт-Петербурге команду Мали. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Россия находится под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому она играет только в товарищеских матчах.

