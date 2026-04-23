13:13, 23 апреля 2026Мир

Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

Лумер: Глава ВМС США Фелан узнал о своей отставке из поста в соцсети Х
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан узнал о своей отставке из поста в социальной сети Х, а не официально. Об этом сообщает журналистка Лора Лумер со ссылкой на источник.

«Фелан не был уведомлен официально и узнал об увольнении из заявления, опубликованного [представителем Пентагона] Шоном Парнеллом в Х», — заявила она.

Лумер добавила, что заместитель Фелана Ханг Као станет временно исполняющим обязанности главы ВМС США.

Ранее стало известно, что у Фелана сложились напряженные отношения с шефом Пентагона Питом Хегсетом. По данным портала Axios, министр поддерживал хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом. Однако Хегсет считал, что Фелан слишком часто нарушал субординацию, пользуясь прямым доступом к американскому лидеру.

