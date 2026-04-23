Стало известно о планах Вьетнама купить российские Су-57

MWM: Вьетнам в начале 2030-х годов планирует купить у России истребители Су-57

Вьетнам в начале 2030-х годов планирует купить у России истребители Су-57. Об этом стало известно Military Watch Magazine (MWM).

Журнал со ссылкой на сообщения местных источников пишет, что 12-24 самолета Су-57 могут заменить некоторые из 12 истребителей Су-27 и примерно 30 единиц Су-22, находящихся у Вьетнама. Издание отмечает, что дальность полета, мощные датчики и совместимость с имеющимися у Ханоя системами вооружений делают Су-57 оптимальным выбором.

«Если Вьетнам планирует закупить Су-57 с поставкой в ​​начале 2030-х годов, то, как указывают местные источники, ожидается, что будет доступен улучшенный вариант Су-57М1», — пишет журнал.

Издание отмечает, что «политические выгоды от избегания конфронтации с государствами Запада, стремящимися ввести санкции против крупных заказчиков российского оружия, могут рассматриваться как веские стимулы для Министерства обороны Вьетнама подождать до начала 2030-х годов, прежде чем начать получать истребители следующего поколения».

Ранее MWM сообщил, что Индия расширит заказы на российские самолеты пятого поколения после получения первых 40 усовершенствованных истребителей Су-57М1 — усовершенствованной версии боевых самолетов Су-57, оснащенных двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»).