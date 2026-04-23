Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

Трамп поблагодарил ушедшего в отставку министра ВМС Фелана за службу США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил ушедшего в отставку министра Военно-морских сил (ВМС) Джона Фелана за службу Соединенным Штатам и выразил надежду на его возвращение в администрацию в будущем. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«Джон Фелан — мой давний друг и очень успешный бизнесмен, который в течение последнего года проделал выдающуюся работу на посту министра ВМС. Джон помог моей администрации восстановить ВМС, которые при "сонном Джо" Байдене были стремительно истощены и практически заброшены», — написал он.

Трамп подчеркнул, что высоко ценит проделанную Феланом работу, несмотря на его решение покинуть свой пост.

Об отставке Фелана с поста министра ВМС США стало известно 23 апреля. По данным Axios, одной из причин его ухода с должности стали напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом.