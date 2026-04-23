14:03, 23 апреля 2026

Цены на нефть приблизились к критичной для мировой экономики отметке

Экономист Беляев: Цена на нефть уже близка к критичной для мировой экономики
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Цена на нефть уже близка к критичной для мировой экономики, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что если мировая экономика обладает запасом прочности, то она может переварить более критичные цифры.

«Если говорить о том, какая будет критичная цена, то представляется, что она уже близка. Еще чуть-чуть, и мир фактически уже подошел к тем уровням цен, которые являются для экономик критичными. Конечно, никакая экономика до нуля не упадет, никто производство не прекратит, потому что экономики всегда продолжают работать, они обладают достаточно высокой степенью адаптивности», — сказал Беляев.

Эксперт объяснил, что потребление нефти выросло во всем мире, то есть расходы на нее намного больше. Экономикам труднее справиться с таким энергопотреблением. Кроме того, экономики стран мира, особенно европейских, находятся в не очень хорошем состоянии.

Однако, по его словам, никто не допустит рост цен до 200-300 долларов.

«Существует организация ОПЕК, которая регулирует цены. Несмотря на то что сейчас все эти механизмы расшатались, тем не менее, когда речь идет о собственных прибылях и о собственном благополучии, они очень даже работают», — подчеркнул Беляев.

Цены необходимо регулировать, так как в мире производится достаточное количество нефти. Если бы страны ОПЕК не регулировали цены, то они бы уже давно скатились в совершенно другие цифры, пояснил эксперт.

«Они все время регулируют квоты максимальной добычи нефти различными нефтедобывающими странами, а нефтеэкспортирующих стран около 40. Говорить, что эта нефть не имеет пределов роста, совершенно неправильно, потому что она регулируема», — отметил Беляев.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов в четверг, 23 апреля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля. Нефть дорожает на фоне опасений участников фондового рынка по поводу перспектив мирных переговоров США и Ирана.

