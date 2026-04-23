Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

Турист из Бостона отправился в поход по исторической области на северо-востоке США, Новой Англии, попал в снежную бурю и не выжил. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, 61-летний Кент Вуд начал свое путешествие в пятницу, 17 апреля. Он остановился в палаточном лагере Лафайет и планировал отправиться в горы. В течение двух дней семья американца не получала от него никаких вестей и решила обратиться в полицию. После этого начались поиски.

Во вторник, 21 апреля, Вуда нашли бездыханным примерно в девяти километрах от его машины рядом с горным перевалом Франкония-Нотч. Официальные лица предположили, что он был застигнут врасплох метелью, так как ожидал более теплой погоды во время похода. Как пишет источник, в день приезда Вуда температура достигла 19 градусов, но через пару дней она упала ниже нуля.

