Учитель 17 лет снимал видео под юбками у школьниц

В Японии учитель из Токио 17 лет снимал видео под юбками у школьниц

В Японии учитель признался, что 17 лет тайно снимал видео под юбками у школьниц. Об этом пишет Japan Today.

39-летнего Кодзи Вакамацу, который работал учителем младших классов в Токио, арестовали 16 апреля после анонимного сообщения в администрацию школы. Выяснилось, что в июне 2025 года преподаватель снял видео под юбкой у девочки, которая убирала класс после уроков.

На допросе Вакамацу сознался, что совершал преступления долгие годы. «Я тайно снимал нижнее белье девочек с тех пор, как стал учителем около 17 лет назад», — сказал он. Мужчина признался, что у него хранилось более пяти тысяч фотографий и видеороликов с несовершеннолетними, но он удалил их, опасаясь разоблачения.

Сейчас полиция проверяет, совершал ли Вакамацу другие преступления. «Я не знаю, как сказать дочери, что учитель, к которому она так привязалась, делал что-то подобное», — сказал отец одной из потерпевших.

Ранее в Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Выяснилось, что мужчина входил в группу из семи учителей-извращенцев, занимавшихся тем же самым.