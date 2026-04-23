Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

Комик Михаил Шац опубликовал мем про изменения в русской речи после эмиграции

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, пошутил про изменения, которые произошли в его русской речи после эмиграции. Посвященный этой теме мем он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шац поделился роликом, в котором сначала показан фрагмент программы «Малая земля» на канале НТВ, в котором он говорит о своих ассоциациях с родным городом — Санкт-Петербургом. «Достоинство. Печаль. Депрессия. Мысли. Эмоции. Благородство. Надменность», — перечислил их комик.

Следом показано, как Шац в другом интервью резко высказывается матом. «Мой русский язык до эмиграции и после», — подписал он видео.

Ранее Шац подвел итоги эмиграции и заверил, что в Израиле ему не на что жаловаться. Ведущий также заявил, что с каждым годом его отношение к жизни становится проще.

