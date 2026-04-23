Мема: Россия может ответить Финляндии за представление неба дронам ВСУ

Россия может ответить Финляндии за предоставление неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Финляндия полностью подвержена ответным мерам со стороны России после того, как она разрешила украинским беспилотникам использовать свое собственное воздушное пространство», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что текущее финское правительство своими действиями подвергло страну потенциальной опасности. По его мнению, властям Финляндии необходимо изменить свой политический курс и вернуться к нейтралитету как можно скорее.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА по России.