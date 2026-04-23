12:29, 23 апреля 2026

В Финляндии испугались ответа России из-за предоставления неба дронам ВСУ

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия может ответить Финляндии за предоставление неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Финляндия полностью подвержена ответным мерам со стороны России после того, как она разрешила украинским беспилотникам использовать свое собственное воздушное пространство», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что текущее финское правительство своими действиями подвергло страну потенциальной опасности. По его мнению, властям Финляндии необходимо изменить свой политический курс и вернуться к нейтралитету как можно скорее.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА по России.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Российский «Филин-И» выявит БПЛА на нестандартных частотах

    Двое россиян избежали тюрьмы за контрабанду двигателей двойного назначения

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Все новости
