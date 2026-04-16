Шойгу заявил о соучастии Прибалтики и Финляндии в агрессии против России

Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии против России, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда через Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию осуществляются удары по России, из-за чего страдают мирные люди.

«Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России», — заключил политик.

В конце марта 2026 года ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.