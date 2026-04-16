18:08, 16 апреля 2026

Шойгу заявил о соучастии Прибалтики и Финляндии в агрессии против России

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии против России, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда через Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию осуществляются удары по России, из-за чего страдают мирные люди.

«Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России», — заключил политик.

В конце марта 2026 года ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.

    Последние новости

    Записавший предсмертное видео блогер-летчик Воевода оказался жив. Бывшие соратники утверждают, что он звонит им с требованиями

    В Москве пьяный мужчина украл чилийскую белку

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на российский город-порт

    Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

    Словакия отказалась блокировать кредит для Украины

    Шойгу заявил о соучастии Прибалтики и Финляндии в агрессии против России

    В России подорожал доллар

    Женщина симулировала смертельную болезнь ради денег и любви окружающих

    Обнаружена скрытая причина жировой болезни печени

    Блогерша купила трендовую вещь и взорвала соцсети

    Все новости
