В Германии оценили отношения с Россией из-за новой военной стратегии

BZ: Отношения с Россией после новой военной стратегии ФРГ не будут прежними

Колумнист газеты Berliner Zeitung (BZ) Михаэль Майер, комментируя утверждение Германией военной стратегии, где Россия определена как «главная угроза», заявил, что отношения Берлина и Москвы уже никогда не будут прежними.

«Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы», — отмечается в статье.

По мнению автора статьи, стратеги бундесвера глубоко убеждены, что военная угроза со стороны России реальна.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».