13:44, 23 апреля 2026

В Иране высказались об участии сборной в ЧМ по футболу

В Иране заявили о готовности сборной принять участие в ЧМ по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране высказались об участии сборной страны в чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США. Приняты все необходимые меры, которые требуются для успешного выступления», — заявила официальный представитель правительства Ирана Фатиме Мохаджерани.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Паоло Замполли попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на команду Италии. Итальянцы третий раз не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В стыковом матче они уступили сборной Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.).

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж исключил отказ от участия сборной в чемпионате мира. Также он отметил, что обсуждается перенос матчей иранской команды из США в Мексику. Однако в ФИФА заявили, что этого не произойдет.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

