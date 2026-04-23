Из жизни
08:31, 23 апреля 2026

В Китае учитель вырастил более двухсот приемных детей

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

52-летний школьный учитель физкультуры из Китая Бай Цзян воспитал не менее 267 приемных детей. Как пишет South China Morning Post, за это он получил прозвище «суперпапа».

Бай Цзян родился в бедной сельской семье и смог поступить в колледж лишь благодаря спортивным достижениям. В 1995 году он устроился работать в среднюю школу, где обратил внимание на мальчика, который часто прогуливал уроки и воровал еду у других детей. Выяснив, что ребенка бросили родители, Цзян взял его к себе.

Позже мужчина стал брать на воспитание других сирот и брошенных детей. Чтобы хватало денег, он занимал, подрабатывал в свободное время и просил мать с сестрой присматривать за подопечными.

Бай Цзян убежден, что все дети должны много заниматься спортом. Каждое утро он будит их в 4:30 для пробежки — воспитанники ежедневно преодолевают по 12 километров. В доме «суперпапы» постоянно живут до 30 детей. Он женился в 46 лет, его родной ребенок родился в 2020 году. Многие женщины уходили от него, не принимая его благотворительность.

Некоторые из выросших подопечных Цзяна стали профессиональными спортсменами, госслужащими и преподавателями. Более 100 приемных детей получили высшее образование, 50 — высший спортивный разряд. В доме мужчины хранится 1300 медалей, завоеванных его воспитанниками за 20 лет на различных соревнованиях.

Ранее стало известно, что россиянки, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими 8 лет и имеют страховой стаж от 15 лет, могут досрочно выйти на пенсию. Также право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов, воспитавшие их до восьми лет.

