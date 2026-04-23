В Минфине США заявили о разработке новых санкций против России

Помощник министра Берк: США продолжают искать методы санкционного давления на РФ

Соединенные Штаты продолжают ужесточать санкционное давление на Россию, поддерживая действующие ограничения и разрабатывая новые. Об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк, передает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по финансам Палаты представителей, Берк подчеркнул: «Мы продолжаем применять наши санкции [против России] Мы продолжаем выявлять новые способы их применения».

Кроме того, представитель Минфина отметил, что США активно сотрудничают с международными партнерами и оперативно обмениваются с ними информацией об уязвимых местах в санкционном режиме. По его словам, это делается для того, чтобы принимаемые меры по ограничению финансовой активности России были максимально эффективными.

18 апреля Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.