Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:45, 23 апреля 2026Экономика

В Минфине США заявили о разработке новых санкций против России

Помощник министра Берк: США продолжают искать методы санкционного давления на РФ
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Соединенные Штаты продолжают ужесточать санкционное давление на Россию, поддерживая действующие ограничения и разрабатывая новые. Об этом заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк, передает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по финансам Палаты представителей, Берк подчеркнул: «Мы продолжаем применять наши санкции [против России] Мы продолжаем выявлять новые способы их применения».

Кроме того, представитель Минфина отметил, что США активно сотрудничают с международными партнерами и оперативно обмениваются с ними информацией об уязвимых местах в санкционном режиме. По его словам, это делается для того, чтобы принимаемые меры по ограничению финансовой активности России были максимально эффективными.

18 апреля Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

    На Западе назвали последствия новых антироссийских санкций

    Женщина вышла замуж после странной переписки на сайте знакомств

    В сети появились снимки 60-летней Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа

    В МИД РФ высказались об отмене запрета на поездки в страны Ближнего Востока

    В Минфине США заявили о разработке новых санкций против России

    Евросоюз призвали подготовить план Б на случай энергокризиса

    Названо число перехваченных ВМС США иранских судов

    НАСА присоединилось к расследованию смертей и исчезновений исследователей НЛО

    Россиянам напомнили о серьезных штрафах за просрочку налоговой декларации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok