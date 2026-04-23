В Нижегородской области вырос шаровидный краснокнижный гриб

В Нижегородской области вырос шаровидный гриб Sarcosoma globosum

В Нижегородской области нашли новое место произрастания шаровидного краснокнижного гриба — речь идет о саркосоме Sarcosoma globosum. Об этом сообщается на странице проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» во «ВКонтакте».

Уточняется, что гриб обнаружила педагог-организатор Экостанции региона Ольга Паклина. Этот вид редкий, поэтому каждая его находка высоко ценится среди микологов. «Это пятая находка в регионе!» — указано в публикации.

Ранее в апреле в России нашли источник молодости. В национальном парке «Зигальга» на Южном Урале обнаружили редкий гриб, который занесен в Красную книгу России и возвращает свежесть.

