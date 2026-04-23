Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:57, 23 апреля 2026Моя страна

В Нижегородской области вырос шаровидный краснокнижный гриб

В Нижегородской области вырос шаровидный гриб Sarcosoma globosum
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mindaugas Gaspa / Shutterstock / Fotodom

В Нижегородской области нашли новое место произрастания шаровидного краснокнижного гриба — речь идет о саркосоме Sarcosoma globosum. Об этом сообщается на странице проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» во «ВКонтакте».

Уточняется, что гриб обнаружила педагог-организатор Экостанции региона Ольга Паклина. Этот вид редкий, поэтому каждая его находка высоко ценится среди микологов. «Это пятая находка в регионе!» — указано в публикации.

Ранее в апреле в России нашли источник молодости. В национальном парке «Зигальга» на Южном Урале обнаружили редкий гриб, который занесен в Красную книгу России и возвращает свежесть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Предложение по ипотеке для многодетных семей в России назвали хайпом

    В России заявили о неумолимом ответе на угрозы Калининграду

    В России отреагировали на новые санкции ЕС

    Евросоюз ввел санкции против Тимати и директора Эрмитажа

    Китайский автоконцерн отзовет тысячи автомобилей в России

    Россиянин пять раз поставил на «Интер» по ходу матча и выиграл почти 5 миллионов рублей

    Глава «Транснефти» прокомментировал ситуацию с поставками нефти из Казахстана

    Российская пенсионерка купила облигации и получила 14 лет колонии

    Работу косметолога с кадрами клиентки оценили словами «пусть выйдет в окно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok