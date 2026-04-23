В России назвали главную проблему в отношениях с США

Панкин: Непредсказуемость Трампа является проблемой в отношениях России и США

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа является наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными. Однако отношения между Россией и Соединенными Штатами в настоящее время находятся на самой низкой точке, сказал он.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский назвал поездку американских переговорщиков в Москву «неуважением».