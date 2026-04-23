01:56, 23 апреля 2026Мир

В России назвали главную проблему в отношениях с США

Марина Совина (ночной редактор)
Александр Панкин. Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа является наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными. Однако отношения между Россией и Соединенными Штатами в настоящее время находятся на самой низкой точке, сказал он.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский назвал поездку американских переговорщиков в Москву «неуважением».

