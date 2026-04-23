Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на жалобу Зеленского из-за нехватки оружия

Депутат Журавлев: Зеленский старается вызвать жалость у публики
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разыгрывает сироту перед западной публикой, стараясь вызвать жалость, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что интерес к Украине действительно угас на фоне ближневосточного конфликта, но оружейные поставки не прекратились.

«Конечно, интерес к Украине слегка угас на фоне ближневосточного конфликта, но оружейные поставки-то уж точно не прекратились полностью. Об этом говорит хотя бы ежедневные обстрелы российской территории и обстановка на фронте, где украинцы не испытывают недостатка в дронах и боеприпасах», — считает депутат.

Возможно, отметил парламентарий, меньше денег стало поступать в личные карманы Зеленского, но и этот факт скоро исправится. По его словам, несмотря на то, что США замедлил финансирование Украины, Евросоюз уже собирается выделить Киеву очередной транш в 90 миллиардов евро.

Ранее Зеленский заявил, что понимает сосредоточенность США на войне с Ираном, но важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского конфликта. Он также отметил, что из-за обострения ближневосточного вопроса были сорваны поставки ключевых видов оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok