Депутат ГД Шеремет: Дефицит вооружений у США приблизит поражение ВСУ на поле боя

Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил влияние дефицита вооружений у США на фоне боевых действий на Ближнем Востоке на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что это приблизит поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

По мнению парламентария, даже временная приостановка поставок военного арсенала США на Украину существенно отразится на ходе боевых действий.

«[В этой связи Киев] начнет лихорадочно искать с помощью вездесущих глав европейских государств очередную возможность сесть за стол переговоров с Россией, пытаясь снова выиграть для себя дефицитное время», — обозначил Шеремет.

По его данным, на долю производителей из США приходится около половины от всего объема вооружения, передаваемого Западом Украине. При этом он указал на заинтересованность в продолжении украинского конфликта Европы, которой придется резко нарастить как производство, так и закупки, для компенсации истребованного объема вооружений для Украины, что может вызвать негативные настроения среди граждан этих стран.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет всего лишь за три недели.