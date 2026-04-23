17:58, 23 апреля 2026Россия

В России заявили о планах ВСУ дойти до Ростова в случае отказа от СВО в 2022 году

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО) в 2022 году, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы захватить Ростов и другие города страны. Такое мнение высказал участник СВО, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, его слова приводит «Царьград».

«Начало боевых действий нами — это просто мы ударили на упреждение. Если бы это начал противник, если бы инициатива была у него в руках, ВСУ дошли бы как минимум до Ростова», — уверен военный эксперт.

По его словам, если бы ВСУ первыми начали боевые действия, и они шли по их плану, страны НАТО присоединились бы к конфликту на стороне Киева. Так как Россия начала СВО и завладела инициативой на фронте, Североатлантичесий альянс пытается перенести свои цели на 2030 год, полагает Гагин.

Ранее начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансин заявил, что Европейский союз планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Комментируя это, в Кремле сообщили, что любые действия по наращиванию военных устремлений киевского режима наносят ущерб поиску путей мирного урегулирования.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в Москве уже известно, чем закончится спецоперация. По его словам, России удастся достичь всех поставленных целей.

