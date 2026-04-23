В России жестко отреагировали на отработку Западом сценариев блокады Калининграда

Колесник: Техника Запада, отрабатывающая блокаду Калининграда, уже под прицелом

Все западные корабли, подлодки и авиация, которые отрабатывают нападение на Калининградскую область, давно находятся под прицелом, как и места их базирования, и центры принятия решений уже являются мишенями, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на отработку Объединенными экспедиционными силами (ОЭС) сценариев блокады Калининградской области.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил об усиливающейся активности организации в последнее время. По его словам, в ходе учений ОЭС под руководством Великобритании отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

«Мы тоже одновременно отрабатываем, как уничтожать этот флот, который заходит, и все силы, которые направлены будут к Калининградской области, что как кость в горле на Балтике у НАТО. Отрабатываем уничтожение этих сил совершенно спокойно всеми имеемыми доступными средствами. Все корабли и подводные лодки, и авиация, которые отрабатывают нападение на Калининградскую область, давно сидят в прицелах, и также места их базирования, места принятия решений давно уже являются мишенями. Поэтому надо им заботиться о своей безопасности и случайно нас не расстроить своими учениями», — высказался депутат.

Парламентарий также выразил жалость по отношению к тем силам, которые проводят учения в Балтийском море, так как оно небольшое и с плотной населенностью. Колесник напомнил, что в его Конференцию входят порядка 10 стран, одна из которых Россия, занимающая довольно серьезные позиции.

«Они пожалели бы вокруг страны, которые находятся там. Они думают, что если Великобритания где-то на островке там спряталась в Атлантическом океане, то до нее не долетит что-нибудь? Более того, Великобритания очень уязвима, поскольку у нее маленькая территория. Им бы о себе подумать, потому что их "Адмирал Григорович", наш фрегат, напугал, а у нас там под водой еще много чего, более того, заряженного баллистическими ракетами. Поэтому они бы о своей безопасности позаботились, а не о нападении. Прежде чем что-то делать, надо думать — такую оригинальную мысль подкидываю им», — поделился политик.

До этого бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае конфликта НАТО с Россией Калининград станет первой целью альянса, которая «выйдет из строя» за 24 часа. По словам военного, если Россия атакует любую страну НАТО, альянсу важно оперативно восстановить контроль над ситуацией.

