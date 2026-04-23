В российском регионе после атаки ВСУ загорелось предприятие

09:33, 23 апреля 2026Россия

Губернатор Никитин: В Кстовском районе после атаки ВСУ загорелось предприятие
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Кстовском районе Нижегородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате падения обломков беспилотника загорелся объект на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Max.

По его словам, в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над промышленной зоной муниципалитета 11 дронов.

Сейчас на месте падения обломков работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия инцидента. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке ВСУ на промышленность города Новокуйбышевск. Жертвой налета стал один человек.

По данным Минобороны России с вечера 22 апреля и в течение ночи 23 апреля средства ПВО уничтожили над регионами 154 дрона. Беспилотники сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях и в Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

