23:07, 23 апреля 2026Культура

Волкова поблагодарила Долину за поддержку после скандального увольнения

Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», рассказала, что певица Лариса Долина поддержала ее после увольнения из театра. Ее слова передает mk.ru.

Волкова сообщила, что поддержка артистки ее глубоко тронула.

«Я видела это видео, сначала подумала, что она говорит не про меня, так как мы не знакомы. А потом оказалось, что про меня. Большое ей спасибо!» — сообщила Волкова.

Ранее российская певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) поддержала актрису Екатерину Волкову, уволенную из Театра комедии из-за возраста. Певица возмутилась причиной увольнения Волковой и заявила, что такие вещи нельзя озвучивать, когда речь идет о женщине.

