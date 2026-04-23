15:22, 23 апреля 2026Авто

Выявлены риски при страховании китайских автомобилей

«Известия»: Китайские автомобили переоценены с точки зрения риска
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Китайские автомобили переоценены с точки зрения риска, констатировал член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин. Его слова приводит газета «Известия».

Он напомнил о китайских машинах из дорогого сегмента, которые при этом значительно дешевеют. «У них есть риск попасть на тотал в достаточно короткие периоды. Имею в виду сроки страхования по годам, то есть риск тотальных убытков там растет», — уточнил он. В зону риска он включил также гибриды и электрокары: из-за аккумуляторной батареи, которую в случае повреждения требуется менять целиком.

Судя по данным таможни, по итогам марта поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли в 1,8 раза в денежном выражении, до 1,109 миллиарда долларов. В сравнении с февралем импорт увеличился примерно на треть. Такой результат позволил российскому рынку удержать статус крупнейшего покупателя машин китайского производства. Среди самых неликвидных машин из КНР называли модели марок Chery, Changan и Knewstar.

