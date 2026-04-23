Бывший СССР
14:45, 23 апреля 2026

Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

Зеленский: Не хочется втягивания Белоруссии в фантастические идеи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии». Его слова передает «РБК-Украина».

«Не хочется, чтобы Белоруссия была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность», — заявил Зеленский.

По его словам, Белоруссия якобы готовится к вступлению в конфликт против Украины, строя дороги и обустраивая артиллерийские позиции.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские военнослужащие следят за границей с Белоруссией.

