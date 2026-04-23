Женщина рассказала о заставивших ее провериться на рак неочевидных симптомах

The Sun: Врачи месяцами списывали симптомы рака у австралийки на экзему

Жительница Австралии Самбул Ари рассказала о неочевидном симптоме, заставившем ее заподозрить рак и пройти обследование. Историю 26-летней женщины опубликовало издание The Sun.

По словам Ари, одним из первых признаков болезни стало сильное и постоянное ощущение зуда, которое не проходило долгое время. Она призналась, что сначала связывала этот симптом с кожными проблемами или аллергией, однако привычные средства не приносили облегчения. «Я буквально чесалась до изнеможения и не могла понять, что происходит, пока не решила пройти обследование», — рассказала австралийка.

Женщина вспоминает, что к моменту постановки диагноза уже была уверена, что у нее рак. Однако понадобилось семь месяцев, чтобы подтвердить это. Поначалу врачи списывали ее симптомы на экзему и другие сравнительно безобидные заболевания. Лишь когда у Ари появилась шишка на шее и изменились показатели крови, они заподозрили неходжкинскую лимфому.

