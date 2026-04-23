03:12, 23 апреля 2026Россия

Жители российского города остались без водоснабжения

В Якутске более 50-ти кварталов остались без водоснабжения из-за аварии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Жители Якутска в четверг, 23 апреля, остались без водоснабжения из-за течи напорного канализационного трубопровода. Об этом сообщил городской «Водоканал» на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Воды более чем в 50-ти кварталах нет с 05:45 по местному времени (22 апреля 23:45 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»).

«Остановка водоузлов №2, №6, в связи с течью напорного канализационного трубопровода Ду1000мм (КПК-2 - КПК-4), ограничение водоснабжения», — пояснили в организации.

Под отключения также попали городская больница, Центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец, Крестьянский рынок и другие.

Специалисты проводят срочные работы, водоснабжение будет возобновлено сразу же после их завершения.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб призвал сократить сроки отключения горячей воды «на профилактику».

